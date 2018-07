Lucila Crexell se abstendrá en la votación del aborto legal

Crexell había anunciado en varias oportunidades su rechazo al aborto y su negativa al proyecto de ley que ya se encuentra en el Senado.

“Yo estoy en contra del aborto pero también hay una realidad que no se puede ocultar. No me convencen ninguna de las dos posturas, ni el rechazo ni tampoco considerar que el aborto sea un derecho subjetivo de la mujer, por eso mi decisión es la abstención”, reveló en diálogo con el diario La Voz del Interior.

La diputada neuquina integra el bloque del MPN con Guillermo Pereyra, quien presentó un proyecto alternativo que propone la protección de la mujer con embarazo no deseado y agilizar los trámites de adopción.

La senadora manifestó que hubiera deseado que el Senado llamara a consulta popular por este tema, y resaltó que cuando el nuevo Código Penal se debata en el Congreso promoverá la despenalización del aborto.

LEÉ MÁS

Milesi: "Que los obispos se ocupen de los pedófilos"

El Gobierno ratificó que no va a vetar la ley del aborto

Egresada de la UNCo inició el debate por el aborto legal