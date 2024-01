Luis Caputo en conferencia de prensa: "se ha reflotado el acuerdo con el FMI"

"Primero dejar en claro que este no es un acuerdo nuevo, se reflotó el acuerdo anterior que estaba caído por el incumplimiento de las metas", comenzó el funcionario. Además, aclaró que el encuentro corresponde a la séptima revisión del Programa de Facilidades Extendidas que tiene el país y remarcó que "reflotarlo requería un mayor compromiso para compensar la pérdida de credibilidad, en particular, ocurrida en los últimos dos trimestres".

Caputo indicó que "el staff del fondo va a mandar las nuevas metas y, si lo aprueba el directorio, la Argentina tendrá acceso a 4.700 millones de dólares". "Este desembolso no es plata nueva, es para pagar los vencimientos de capital ocurridos en diciembre, que para hacerlo tuvimos que pedir plata a la Corporación Andina de Fomento, el vencimiento de enero y el de abril", agregó. La próxima revisión del FMI será en mayo.

Santiago Bausili, presidente del Banco Central, junto a Caputo en la conferencia, agregó que "desde el comienzo de la gestión intentamos realinear este programa y ponerlo de nuevo en funcionamiento". "La mayoría de las medidas del presidente están en línea con los objetivos de un acuerdo como este, de volver a poner en marcha el programa".

"Los objetivos centrales son la restitución del BCRA, la recomposición de reservas, el ancla fiscal como centro del balance general macroeconómico y que esto nos lleve a una reducción en la inflación y un mejor equilibrio macroeconómico", detalló Bausili.

En la ronda de preguntas, Caputo fue interpelado por el tratamiento de la Ley Ómnibus en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados y aseguró que "si la ley no pasa es una mala noticia, no solo para mí sino para todos los argentinos". "Nuestro compromiso fue resolver el problema y lo vamos a cumplir, si la ley no pasa las medidas van a ser más duras y los argentinos van a sufrirlas más".

Qué dice el Fondo Monetario Internacional

Desde el FMI explicaron que "el programa se desvió gravemente de su rumbo. Se incumplieron las metas de déficit fiscal primario y de deudas internas para finales de septiembre, y datos preliminares sugieren que las metas de fin de año se incumplieron incluso por un margen mayor”.

Asimismo, el equipo del Fondo que visitó al país, encabezado por Luis Cubeddu y Ashvin Ahuja, remarcó que "en este contexto, el Presidente Javier Milei y su equipo económico actuaron de manera rápida y decisiva para desarrollar e implementar un sólido paquete de políticas con el objetivo de restaurar la estabilidad macroeconómica, demostrando total determinación para llevar el programa actual de vuelta al rumbo correcto".

En esta línea, el comunicado del FMI también manifestó que "a medida que se implementan las políticas y se reconstruye la credibilidad, debería iniciarse un proceso gradual de desinflación, acompañado de un fortalecimiento adicional en las reservas y una eventual recuperación en la producción, la demanda y los salarios reales”.