Luis Pianciola: "Neuquén testea un 40% más de casos que el país"

¿Se va por el buen camino en Neuquén, teniendo en cuenta la cantidad de positivos a esta altura de la pandemia?

Sí, estamos en una situación buena, pero falta muchísimo para pensar que lo que se está haciendo se pueda realizar de una manera distinta. La cuarentena se puede ir levantando de a poco, evaluando algunas cosas, pero sin dejar de tener en cuenta que todo lo que está ocurriendo es por el aislamiento social. Si bien en los últimos días no hubo casos detectados, es esperable que vuelvan a aparecer. Lo que se logró hasta ahora es contactos de pacientes ya diagnosticados, no casos nuevos, y eso también es importante. Por eso la salida del aislamiento debe ser muy de a poco. Y de algunas actividades por mucho tiempo nos vamos a tener que olvidar. Para recuperar la vida que teníamos el año pasado falta un trecho largo.

¿El escenario sigue siendo de que en mayo llegará el pico de contagios?

No lo sabemos, es muy aventurado afirmarlo, lo cierto es que el pico de casos todavía no llegó y lo que vemos es que aumentan muy de a poco en el sentido del objetivo de aplanar la curva.

Hay un cuestionamiento en Argentina respecto de la cantidad de testeos que se hacen. ¿Deberían hacerse más?

Las experiencias exitosas han testeado mucho más de lo que se hace en Argentina y en Neuquén, pero la provincia está muy por encima de la media del país, con por lo menos un 40% más de testeos. Cuanto más se testee, más acciones se podrán tomar. Sería recomendable hacerlo, aunque hay que aclarar que no estamos mal en esta materia. En Neuquén empezamos muy temprano, contrario a otras provincias que lo hicieron después. Por eso Río Negro pasó a tener muchos más casos que Neuquén; no porque la situación antes era mejor, sino porque ahora los detectaron y antes no lo hacían.

¿Cómo se determina a quién testear en el caso de Neuquén? ¿Se toman solo los casos sospechosos?

A los asintomáticos que tuvieron contacto con pacientes confirmados. A ellos se les indica aislamiento si son positivos. Después, en los casos positivos sintomáticos cuando dejan de estarlo se vuelven a testear hasta que se obtengan dos resultados negativos en 48 horas y recién ahí se les levanta el aislamiento. El mecanismo es el siguiente: un médico que atiende a un paciente sospechoso de tener el virus comunica al comité de epidemiología, luego se pone en marcha todo un sistema y se le indica al médico dónde enviar la muestra. Eso llega a nosotros y el resultado lo devolvemos a la dirección de epidemiología. Ahí se inicia la captación de los contactos del infectado y después se busca una a una a estas personas y se les hace el hisopado. Pueden ser dos, tres o 20. Y así se sigue la cadena para determinar los contactos de cada positivo que aparezca. El sintomático tiene más chances de transmitir la enfermedad que el asintomático.

¿Qué es lo que se está estudiando del virus en Neuquén?

Este virus tiene una gran capacidad de mutar, y lo que está circulando en Argentina es distinto a los que circularon en China, Italia o Estados Unidos. La idea es hacer la secuenciación de unas 800 a 900 muestras para conocer todas las características de los virus que tenemos acá.

¿Eso puede derivar en la elaboración de una vacuna en el país?

La formulación de una vacuna es muy difícil. Se abandonan en el medio muchas líneas de investigación y después hay que hacer todas las pruebas para ver si es segura. Esos ensayos no solo son muy costosos sino complejos. Es poco probable que Argentina pueda fabricar una vacuna en medio de la pandemia, llegará antes de otros países.

