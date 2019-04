Luis Ventura sobre su salida de Intrusos: "A mí me boletearon"

En cuanto a su relación con el conductor del programa, el conductor de Secretos verdaderos remarcó los cambios de actitud que observó en Rial: “A mi Jorge me escuchaba mucho, él sabe que nunca le jugué ninguna amarga, las mías eran todas dulces. Nunca estuvo en tela de juicio la lealtad de parte mía, yo no cambié no sé qué pasó”.

Al preguntarle si el Rial que conoció es el mismo que el de ahora, Ventura fue contundente: “No, lo desconozco. No sé si es el que yo conocí, lo desconozco”.

La ausencia al casamiento con una mojada de oreja

Rial visitó Pamela a la tarde días antes de su casamiento y cuando le preguntaron si Ventura estaba invitado, el conductor dijo: “No me había dado cuenta de que no estaba en la lista. Pero lo voy a invitar, lo sigo queriendo”. Finalmente, Ventura no fue invitado y habló sobre lo sucedido. “Que él vaya a un programa de televisión y que diga, cuando le preguntan si yo estaba en la lista de invitados a su fiesta, que ‘no se dio cuenta y que le hubiese gustado como invitado’, bajar ese mensaje es lo mismo que invitarme a una provocación sin que llegue con buen gusto. Me está haciendo jugar un juego que yo no quiero jugar más”, explicó Luis. “Me molesta porque él me hace partícipe de algo que no quiero hace rato”, agregó

Para finalizar consideró que tendría que haber dicho la verdad. “Jorge tendría que haber dicho no viene y punto, al contestar otra cosa me está mojando la oreja con eso. Ambos sabemos cómo nos manejamos y dónde nos hacemos los distraídos”, afirmó el periodista.