Luisana Lopilato piensa en volver al ruedo

Buenos Aires. Luisana Lopilato dejó todo y se instaló en Estados Unidos para acompañar a su pequeño hijo Noah en su lucha contra un cáncer de hígado, y luego de escuchar un pronóstico positivo por parte de los médicos, la actriz retomaría sus compromisos laborales. De esta forma, regresaría a Argentina a terminar de filmar Los que aman odian, del director Alejandro Maci, que se estrenaría en septiembre de este año.

Efectivamente, fue el realizador quien se comunicó con la esposa de Michael Bublé para hablar de las buenas nuevas y, sin querer, acordaron su vuelta al set de filmación en marzo.

Aún se desconoce la fecha precisa en la que Lopilato volvería a Buenos Aires, pero en el portal Diario Show se animaron a pronosticar que lo hará a mediados de ese mes, junto a sus dos hijos, Noah y Elías.

Tras conocerse esta información, el portal Primicias Ya se comunicó con Javier Furgang, representante de la ex Chiquititas, quien indicó: “Todavía no pudimos hablar nada del tema con Luisana. En algún momento va a volver a filmar, pero todavía no hay fecha confirmada. Es todo muy reciente”.

Luisana abandonó el set de filmación en noviembre del año pasado, pero el resto del elenco (integrado por Guillermo Francella, Juan Minujín, Mario Alarcón y Justina Bustos) continuó con el rodaje. Lejos de buscar un reemplazo, desde la productora de la cinta -Patagonik Films- anunciaron que esperarían a la actriz para completar el proyecto.

Semanas después, las grabaciones terminaron y por el momento sólo restan las escenas en las que aparece la esposa de Bublé.

La actriz se retiró del set de filmación en noviembre por el cáncer de hígado de su hijo Noah.

Trama

La película está basada en la novela policial de Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares y la acción está ambientada en los años 40. La trama gira en torno a Enrique Hubermann (Francella), un médico homeópata que viaja huyendo de un amor. Por una broma del destino, se esconderá en una solitaria y lejana playa, pero será allí donde se reencuentre con la mujer que quiere olvidar: Mary (Lopilato), una joven y bella que manipula a los hombres y desencadena pasiones peligrosas. Aislados del mundo tras una descomunal tormenta, la historia volverá a repetirse, pero esta vez de la mano del odio, que sacará lo peor de cada uno de ellos.