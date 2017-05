Lula pidió la renuncia de Temer y elecciones anticipadas

"Nosotros queremos elecciones directas, queremos que Temer salga enseguida; no queremos que haya un presidente elegido de forma indirecta", expresó Lula en un acto del Partido de los Trabajadores (PT) en San Pablo.

Temer asumió en agosto de 2016 tras la destitución de Dilma Rousseff, de quien era vicepresidente, ya que la mandataria fue expulsada de su cargo por un juicio político.

"Podemos hasta perder las elecciones pero que sea en un proceso democrático. Lo que no debe pasar es que alguien piense que puede poner un presidente que no fue electo por el pueblo", expresó Lula.

El escándalo explotó cuando uno de los directivos del grupo cárnico JBS confesó que la empresa pagó sobornos a Temer desde 2010 y, desde 2005 distribuyó entre Lula y Rousseff 80 millones de dólares, siempre por los favores realizados desde sus posiciones de poder.

Lula exhortó a los militantes del PT a que participen de las marchas programadas para el domingo con el objeto de pedir la celebración de elecciones directas, pero no aclaró si será candidato a presidente por tercera vez en su vida.

"Pensaba que nunca más iba a ser candidato a nada. Pero, con todas estas provocaciones, resulta que soy el único bobo del mundo que tiene dinero pero no tiene nada a su nombre. Eso me da ganas de disputar la elección. Pero depende del partido, de mi salud, de la construcción de alianzas y del PT", aseguró el ex mandatario.

De acuerdo a la ley brasileña, de renunciar o ser destituido Temer su sucesor sería elegido de manera indirecta por el Parlamento.