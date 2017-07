Luli le lleva a Su la eco de Matilda

Luciana llegará al ciclo de Su luego de un picante cruce con Karina Jelinek, quien la criticó por la decisión de subrogar un vientre para ser madre: “Yo no sé por qué ella eligió alquilar un vientre, ¿vos me lo podés explicar? Ahora está de moda entre las actrices de Hollywood esto de alquilar un vientre. A mí me parece que no querer tener un hijo en tu vientre sólo por no engordar no está bueno”. La respuesta de la sobrina de Palito Ortega no tardó en llegar y le contestó duro a la morocha: “Sólo a mentes prejuiciosas y retorcidas se les puede ocurrir decir que yo no llevo a mi hija en mi vientre por mi físico. ¡No saben nada! Cansada”.

Por otro lado, otras figuras que estarán en el living de la diva son Ricardo Darín y Dolores Fonzi. Los actores adelantarán su nueva película, La cordillera, que se estrenará el 17 de agosto.

Polémica: La modelo fue muy cuestionada por subrogar un vientre para convertirse en madre.