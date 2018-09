Fiel a su estilo, la blonda sigue haciendo pases de factura a través de Twitter sin dar detalles de los conflictos que mantiene con el economista.

"Ya nada me vincula a este señor, cada uno tiene su vida, así que por favor si me dejan de mencionarlo se los agradecería", lanzó hace unos días luego de que un internauta nombrara al ex presidente al Banco Central al comentar un posteo que hizo Salazar pidiendo la reincorporación al gobierno de Carlos Melconián y Alfonso Prat Gay.

Ya nada me vincula a este señor, cada uno tiene su vida, asi que por favor si me dejan de mencionarlo se los agradeceria https://t.co/m8E0AAs8Zh — luciana salazar (@lulipop07) 3 de septiembre de 2018

Aunque Luli sostuvo que no quería volver a leer u oír nada acerca del "Golden boy", no pudo evitar llevarlo otra vez a su muro de Twitter al replicar un mensaje de un seguidor.

"Che @lulipop07 te parece que le pidamos a @martinredrado que nos de una mano a tod@s y congelé un dólar en el freezer así se mantiene en $40", disparó el seguidor a lo que la prima de Sebastián Ortega contestó: "Es un experto en eso!!!"

Es un experto en eso!!! https://t.co/wfaK5sqRHr — luciana salazar (@lulipop07) 5 de septiembre de 2018

Pero la cosa no quedó ahí. Horas después Salazar hizo un par posteos apuntando a Redrado.

Se puede ser mas maloooo!! Como se nota que toda su vida carecio de #todovuelve #lasbrujeriastambien — luciana salazar (@lulipop07) 5 de septiembre de 2018

Que buscas castigarnos?? No te basto con todo lo que me hiciste durante todos estos años? — luciana salazar (@lulipop07) 5 de septiembre de 2018

