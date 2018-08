Luli a Redrado: "Estás muerto y esto termina en malos términos"

Este martes, Yanina Latorre difundió los mensajes de whatsapp que desató la tormenta entre el economista y la modelo. Al parecer, el enojo de Salazar que terminó en denuncia de brujería, filtraciones de audios y sugestivos tuits, responde a un viaje de Redrado.

Según la panelista en Los ángeles de la mañana, el economista deslizó que la bronca de su ex responde a que creía que él estaba en una isla junto a su actual novia Lulu Sanguinetti.

“No me llames nunca más en tu vida. Te vas a una isla. Para mí estás muerto a partir de hoy. Mentiroso, mitómano. Esto termina en malos términos. Ya está definido”, le habría escrito Salazar a Redrado.

“Informate bien!!!”, fue la escueta respuesta del ex presidente del Banco Central.

En tanto, Vanesa Wasinger, la ex de Tomás -el hijo de Redrado- echó más leña al fuego. En diálogo con el ciclo de Ángel de Brito, la modelo señaló: "No me sorprendió el audio de la brujería. Tomás me lo contó, me dijo que había un vaso en el congelador con el nombre de Luciana".

"No sé nada sobre la sexualidad de Redrado. Y también es muy confuso quién es el padre de Matilda. Yo en ese tema no me puedo meter. Tomás no hablaba del tema", añadió Wasinger sobre un posteo que hizo Luli.

"El día que salgas del clóset vas a ser muy feliz y no vas a molestar a nadie", había escrito la rubia en medio de la lluvia de mensajes contra el Golden Boy. No obstante, luego aclaró que no estaba dirigido para el economista.

Wasinger también apuntó contra Martín Redrado por alejarla de su hijo. "Ya se cortó todo el vínculo porque el padre no lo avala. Así que se terminó todo. Nunca estuvimos de novios. Estuvimos saliendo desde noviembre del año pasado. Al padre no le gustó".

"No le gustaba que yo fuera modelo y estudiante de teatro. Me dijo que no quería que saliera con el hijo. Y me dijo que Tomás no estaba enamorado de mí ni yo de él. Le pedí que no se metiera donde no le incumbe y me dijo que me alejara de su hijo porque iba a tomar medidas. No sé si me amenazo, pero tenía un tono... Fue por teléfono", agregó.

