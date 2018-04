Macri aseguró que no se irá ningún supermercado

En una entrevista con el diario español ABC, Macri respondió acerca de la situación que dio a conocer esta semana Carrefour y de las especulaciones en torno a la posibilidad de que otros gigantes comerciales decidan abandonar el país. “No se va a ir ninguno”, aseguró.

En cambio, el mandatario afirmó que está trabajando para eludir la evasión de cadenas “ligadas a supermercados chinos, que son una competencia desleal y atentan contra el Estado. Si no se tributa ni se pagan los impuestos, no se puede sostener la educación pública, la sanidad y la seguridad”. El Presidente señaló que “los argentinos tienen que aprender que le va a ir bien a aquel que trabaja y cumple con la ley, no al que está todo el tiempo por fuera del sistema”. En ese sentido, reiteró: “La gente decidió que yo sea presidente, eligió el camino de la honestidad, la sinceridad, el cumplimiento. No quiere más trampas”. Macri evitó pronunciarse respecto de una posible candidatura a la reelección en 2019, al señalar que aún tiene por delante “una gigantesca” agenda de trabajo como para pensar en eso.