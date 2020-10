Macri: "Con Alberto no hablo más, se acabó, dice cosas que yo no dije"

Mauricio Macri indicó que no habla más con Alberto Fernández y advirtió que "cuando un presidente habla todos los días, la Nación está en peligro". "No hablo más, se acabó. Si dice cosas que yo no dije, para qué voy a hablar", resaltó. El ex presidente recalcó que la vicepresidenta Cristina Kirchner es la que gobierna, ya que -a su entender- "no hay un liderazgo claro" de Alberto Fernández. "Ella dijo ´Yo no perdí y vos no vas a poder gobernar´. Y así fue, trabas desde el primer día", dijo sobre la titular del Senado. Y al ser consultado sobre quién gobierna, Macri sostuvo: "Todos pensamos que ella, que no hay un liderazgo claro del Presidente".