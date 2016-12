Macri echó a Prat-Gay y partió en dos Economía

Villa la angostura.- El jefe de Gabinete, Marcos Peña, fue el encargado de anunciar la bomba política del día: “Por diferencias en el diseño del funcionamiento del equipo”, el presidente Mauricio Macri le pidió la renuncia al ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay. Además, decidió que esa cartera se divida en dos: al frente de Hacienda estará el economista Nicolás Dujovne, y en Finanzas, el actual secretario del área, Luis Caputo.

La decisión de Macri no fue consecuencia de “diferencias sobre la política económica”, sino que “se trató, en todo caso, de una discusión del diseño organizacional del Gobierno, y respecto al proceso de toma de decisiones”, explicó Peña, quien destacó los logros de la gestión de Alfonso Prat-Gay al frente del ministerio. “Prat-Gay manejó un ministerio desafiante en un año desafiante por la transición económica, y se lograron grandes cosas, como la salida del cepo, la normalización de las relaciones financieras internacionales a partir de la salida del default, la posibilidad de mejorar la situación de Ganancias y ahora también el sinceramiento fiscal”, indicó.

“Debido a las diferencias que había sobre el diseño del funcionamiento del equipo, creíamos que lo mejor para esta etapa era hacer un cambio”, indicó el jefe de Gabinete, quien se preocupó por aclarar que “la discusión a nuestro entender no se trata de internas, sino simplemente de visiones, de funcionamiento y donde prima la visión del Presidente, quien es el que está elegido para poder definir el equipo, cada uno de los cuales estamos sirviendo en este gobierno por decisión del Presidente y sabemos que puede haber cambios o rotaciones y estamos agradecidos por la posibilidad de poder trabajar en conjunto”.

Ayer al mediodía, el todavía ministro (sus reemplazos entrarán en funciones la semana que viene) estuvo reunido con Macri en Villa La Angostura.

Para Kicillof, fue un portazo inesperado

En el marco de la bomba del día, el ex ministro de Economía y ahora diputado nacional Axel Kicillof habló de la salida de Alfonso Prat-Gay del gobierno de Macri y deslizó que, desde su visión, el pedido de renuncia de parte del Presidente esconde la verdadera razón de esta renuncia, que es el portazo que se venía por parte de Prat-Gay.

“No fue una renuncia planificada y pedida por el Presidente. Mi experiencia muestra que cuando el Presidente se acaba de ir de vacaciones, en general, la salida de un ministro importante no tiene ninguna lógica. Me parece que una vez que tomaron conocimiento de que Prat-Gay se iba, decidieron convertirlo en una especie de pedido de denuncia”, dijo Kicillof en declaraciones a La Nación.

De acuerdo con la mirada del ex ministro kirchnerista, esto fue hecho para “reducir el costo político de una renuncia en la cúpula de un ministerio de alta relevancia”. Además, dijo que las nuevas gestiones (de Luis Caputo y Nicolás Dujovne) no modificarán en absoluto el rumbo de la economía. “La continuidad es total”, indicó el ex ministro de Cristina.

¿Quién es Luis Caputo?

Con más de 30 años de trayectoria en el mercado financiero, ya es funcionario del Gobierno como secretario de Finanzas. Desde ese rol jugó un papel clave en el acuerdo con los holdouts tras 14 años de litigio y con varios fallos en contra en las cortes estadounidenses. Su manejo hizo cerrar el juicio contra los acreedores en default.

¿Quién es Nicolás Dujovne?

Nicolás Dujovne (49) es un economista graduado en la UBA, con posgrado en el Instituto Torcuato Di Tella. Entre 2001 y 2011, fue economista jefe del Banco Galicia y consultor del Banco Mundial. Actualmente es director de Nicolás Dujovne y Asociados, una consultora que brinda asesoría en macroeconomía a empresas y bancos.