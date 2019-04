Macri no descartó una fórmula con Lousteau: "Lo estoy conociendo"

En un adelanto que se conoció horas antes, Macri habló de la situación económica, reconoció que parte del electorado que lo llevó al Gobierno dejó de apoyar a Cambiemos y anticipó un panorama parejo camino a octubre.

"El kirchnerismo tiene la misma intención de voto y muchos votantes de Cambiemos pasaron a indecisos", señaló el mandatario.

En cuanto a la economía, volvió a insistir en que "heredamos una bomba", aunque reconoció que "me encantaría ser mago pero no puedo. No estoy por poder ni por dinero; estoy para ayudar".

Además Macri aseguró que está "al tanto de lo que le pasa a la gente".

La entrevista se completa se verá este lunes desde las 23 en el programa Nada Personal (Canal 9).

Paridad electoral

Más temprano, en medio de tensiones internas en Cambiemos por la recesión económica y la caída en las encuestas que complican la chance reeleccionista, el Presidente le aseguró a un grupo de empresarios que le ganaría un eventual balotaje a la ex mandataria Cristina Kirchner por 52% a 48%.

De esta forma, el jefe de Estado ratificó su candidatura para un nuevo mandato y salió a anticiparse a posibles consultas del grupo de empresarios de primera línea que lo visitó en la Casa Rosada vinculadas a un plan alternativo que contemple que finalmente la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, compita por el Ejecutivo nacional.

"Falta mucho para las elecciones. Pero estoy convencido de que vamos a ganar", le dijo Macri a los influyentes hombres de negocios, y acto seguido sorprendió al arriesgar la cifra por la cual se impondría en una eventual segunda vuelta con Cristina Kirchner: "52% a 48%", vaticinó.

La charla trascendió luego de que los empresarios se retiraran de la Casa de Gobierno, donde se reunieron con el Presidente para analizar la puesta en marcha del programa "Precios Esenciales", destinado a contener la inflación.

