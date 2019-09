“Así como decimos que si la justicia es lenta no es justicia; si no es independiente, tampoco es Justicia. Estos años hemos trabajado mucho para que la política no intervenga”, comentó el jefe de Estado en la Casa de Gobierno, donde estuvo acompañado por el ministro Germán Garavano. “Los argentinos necesitamos poder creer en nuestra Justicia, necesitamos confiar en que está para defendernos, para protegernos, para responder a nuestras demandas”, agregó.