Macri reveló los resultados de la prueba Aprender

“Entre muchas transformaciones que venimos haciendo, sobresale la educación. No hay nada más importante que la educación de nuestros chicos”, fueron las primeras palabras del mandatario en una escuela de Jujuy, en la cual también se hizo presente el gobernador provincial Gerardo Morales. “Antes, lo que se hacía, era no evaluar, tratar de esconder debajo de la alfombra qué estábamos enseñando, cómo se enseñaba, si funcionaba o no funcionaba. Y no escondíamos resultados, lamentablemente estábamos escondiendo que nuestros chicos no estaban aprendiendo. Y fue tan grave que decidieron retirarse de las pruebas Pisa en 2015, que es una prueba internacional muy reconocida”, comentó el Presidente, apuntando, una vez más, contra el anterior Gobierno.