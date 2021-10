Macri se presentó en tribunales: "No tenemos miedo"

El ex presidente Mauricio Macri se presentó este jueves en los tribunales de la ciudad bonaerense de Dolores, para prestar declaración indagatoria en el marco de la causa en la que está acusado de haber promovido el espionaje a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan , hundido en 2017, durante su gestión al frente del Poder Ejecutivo.

No obstante, la indagatoria se suspendió porque el juez subrogante Martín Bava, ratificado al frente de la investigación por la Cámara Federal de Mar del Plata, no había solicitado el relevamiento del secreto de Inteligencia. Según se conoció que no hay nueva fecha para que declare.