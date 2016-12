Maira: "Tener tres Olimpias consecutivos es un sueño"

Neuquén

Maira Arias cierra un año perfecto en el que consiguió su máximo sueño: ser campeona del mundo en septiembre en Nanjing, China (se consagró en los 10 mil metros combinados). Ello le valió el reconocimiento, primero, del Círculo de Periodistas Neuquinos, que la galardonó con el Pehuén de Oro a la deportista más destacada de la provincia y, de yapa, el martes recibió otro Olimpia de Plata en la tradicional fiesta anual que organizan los colegas de Buenos Aires.

“Fueron muchas emociones juntas este año”, dijo la patinadora de Alta Barda, poco después de arribar a Mar del Plata con el premio para continuar con sus actividades laborales, una rutina que combina desde hace años con mucho esfuerzo paralela a su carrera deportiva y que la obligó a reafirmar su retiro de la actividad. “Este año me había planteado ser campeona del mundo y lo logré. Ese fue el objetivo de toda mi vida. Por eso decidí no correr más. Y sigo con la misma idea, aunque continúo patinando y andando en bicicleta. ¿Si será definitivo? No sé, tengo un montón de cosas que pensar, pero en 2017 no voy a correr”, aseguró.

3 Olimpias de Plata tiene Maira Arias. Los tres galardones los obtuvo en forma consecutiva, en 2014, 2015 y este año. Además, fue ternada en otras dos ocasiones, 2010 y en 2013.

Distinguida ya dos veces con el Olimpia de Plata, pensó que esta vez no le iba a tocar. “Es que compartí la terna con otros dos campeones del mundo (Ken Kuwada y Anabella Mendoz, de patín artístico), estaba muy peleado y pensé que era imposible. Así que cuando escuché mi nombre me emocioné muchísimo. Tener tres consecutivos es un sueño y otra de las grandes alegrías en mi carrera”, afirmó.