Si bien el domingo el periodista de América dijo que no quería darle demasiado espacio al entredicho porque en el país hay temas más importantes, ayer dio una nota para Pamela a la tarde en la que habló de la rencilla que tuvo con la señora de los almuerzos, quien lo llamó “estúpido” en el medio del cruce que surgió luego de que Majul dijera que no se sentaría a su mesa si ella no se comprometía a visitarlo en su programa.

Pese al pedido de disculpas, Mirtha remarcó el domingo que no irá al envío de Majul porque tiene exclusividad con El Trece.

Puja: Habrá que ver si Majul logra su objetivo o si termina él sentado a la mesa de Mirtha.

Otros famosos que se plantan

Además de Majul, Mirtha viene cosechando varios nombres que esquivan su mesa. Desde Pampita a Marcelo Tinelli, pasando por Dalma y Gianinna Maradona, Norma Aleandro y Andrea del Boca, quien no le perdonó que revelara su embarazo. Su hermanos Goldie y José también se le niegan.