Mamá de Facundo: "A mi hijo lo mataron, murió por asfixia"

"No tengos dudas, es mi hijo ". Cristina Castro dice que está rota. Participar de la autopsia a los restos óseos hallados en un cangrejal luego de más de tres meses de búsqueda tras la desaparición de Facundo tras ser detenido por la Policía en plena cuarentena estricta, fue "muy duro". Pero le sirvió para tener dos certezas: es el cuerpo de su hijo y la muerte no fue natural.

"Me dijeron la posible causa de muerte, han descartado un suicidio, han descartado un accidente, es un cuerpo que ha muerto por asfixia, ha sido una muerte traumática, lo han matado. Ahora están determinando si ha sido por sumersión o por estrangulamiento", dijo la mamá de Facundo en una entrevista con el canal Todo Noticias.

"Me quebré, lloré muchísimo, fue muy duro, estoy rota. Es muy duro, muy fuerte, no pude hablar todavía con mis otros hijos. Les estoy cargando más dolor del que llevan. Les voy a mandar un mensaje, falta poquito, lo vamos a llevar casa, va a estar donde tiene que estar y van a caer todos. Por cada lágrima derramada de nosotros, de la gente que lo quiere, que lo está esperando, por cada lágrima vamos a pedir un año más para esta gente, que estén presos de por vida. Son muchos. Los que lo desaparecieron, los que encubrieron, los que mintieron y los que se callaron la boca", comentó.

"No tengo dudas de que fue la Bonaerense. No sé si fue nuestra visita al Presidente que al fiscal se le prendieron las luces, las tenía apagadas. Creo que la jueza se fue convenida de lo que sucedió, no caben dudas, Facu no se suicidó, no se cayó de un puente, a Facu lo mataron y fue la Bonaerense. Cada día las cosas nos llevan más a ellos", contó Cristina el día después del inicio de la autopsia, que durará varias semanas hasta tener los resultados finales.

Sin embargo, la mamá de Facundo adelantó que "la jueza me dijo que se van a cortar los plazos para el ADN, decían 14-15 días y ahora me dijeron que van a estar en siete días. Es muy personal, pero no confío, cuando esté el ADN y confirmemos que sea Facu, voy a hacer otro viaje mas para acompañar los restos personalmente".

"La jueza ha cambiado su forma, de haber participado de la autopsia se ha ido con otra cabeza. Veníamos hace más de un mes con pedidos de pruebas que nunca nos dieron, y ahora en un día nos dieron todas las medidas de prueba. Son muchos y quiero que caigan todos", comentó Cristina.

"Era sabido que el cuerpo iba a hablar. Falta mucho, el hecho de la zapatilla, las cosas de Facu que nunca aparecieron, falta mucho pero con la venida nuestra a Buenos Aires al fiscal se le prendieron las luces y está tomando medidas que nosotros le pedimos hace dos meses", insistió.