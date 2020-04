A través de la aplicación Zoom, con la presencia de Marchi, un abogado del gremio y los 30 capitanes del Federal A, se desarrolló la reunión que tuvo tres ejes: la salud, la situación laboral y económica que enfrentan los futbolistas en la actualidad.

“La reunión era para medir los parámetros de la realidad de los futbolistas en la categoría. No fue muy larga, fue mediante Zoom, con los 30 capitanes, para que cada uno cuente la realidad que vive en el club y para tocar tres aspectos: salud, el tema laboral y económico”, contó el capitán albinegro.

Luego de escuchar a sus 29 colegas, Berra dijo que el panorama es “complicado, como la realidad del país”. “Hay clubes que están mejor que otros, pero básicamente es la preocupación en torno hacia la crisis. Es la realidad que vive todas las personas que tienen este tipo de empleos. Está todo complicado”, manifestó.

El mediocampista señaló que en el encuentro no se habló del desenlace del campeonato y que el desconcierto es generalizado. “No se habló de fechas del torneo, nadie sabe nada, no se sabe si sigue, no se sabe si arranca de nuevo, si se suspende o no. Están todos con las mismas expectativas que estamos nosotros”, indicó. Además, señaló que se programó otro encuentro: “No hay otra fecha, no creo que haya otra reunión”.

Marchi habló en la semana y advirtió que la crisis goleará fuerte a la profesión como a las instituciones. “Este parate que provoca la pandemia sin dudas genera un enorme perjuicio en lo que es la industria del fútbol, que no sabemos cómo va a terminar; y afecta no sólo a los jugadores sino a todos los trabajadores de los clubes, así como a las empresas que están dentro de este deporte”, dijo.

“Espero poder equivocarme y ojalá así sea, pero creo que esta crisis se va a ir profundizando y en Argentina no vamos a ver fútbol ni siquiera a puertas cerradas por bastante tiempo”, sostuvo.

