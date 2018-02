Manu Sánchez: "Nunca pensaría en ir para atrás"

“El ladrón juzga por su condición. Si él dice eso es porque, tal vez, en algún momento fue para atrás. Yo nunca lo haría”, respondió Sánchez, y admitió el mal partido de su equipo. “Reconozco que nos pasaron por arriba y no hicimos pie nunca. Pero me molestó lo que dijo. A nosotros no nos salió el partido que pensamos y reconozco que me equivoqué en el esquema, pero nunca pensé en ir para atrás”.

Luego, el entrenador expresó: “En el fútbol neuquino nos conocemos todos. ¿Qué tipo de arreglo puede hacer Centenario con Don Bosco? Ninguno”.

Sánchez recordó su paso por Maronese con cariño por el buen trato recibido y se mostró desconcertado por las palabras de Arozarena. “No sé por qué dice eso el entrenador. Quizás alguna vez él hizo algo así. A mí nunca se me hubiese ocurrido ni siquiera pensarlo de otro equipo. Aparte Maronese depende de sí mismo; si ganan, clasifican. Nosotros hicimos los méritos y no dependemos de nadie”.

Autocrítica

Con respecto a la derrota, Sánchez hizo una autocrítica y reconoció su responsabilidad en el resultado final. “Duele perder porque obviamente no era la idea, pero busqué con un esquema que al final no funcionó y se dio este resultado. A veces uno apuesta y puede salir o no, esta vez no salió y esperamos revertirlo en la última fecha”, aseguró Sánchez.

Centenario sigue como único líder del torneo con doce puntos y es seguido de cerca justamente por Maronese y Don Bosco, que definirán mano a mano la otra plaza de clasificación en Neuquén en la última jornada.

La ADC cerrará en Junín frente a Lácar, que ya no tiene chances y se despedirá del torneo. El fin de semana siguiente (domingo 11) comenzarían los playoffs.

“Vamos a ir con equipo alternativo a Junín. Es algo que ya lo teníamos planeado. Mas que nada a modo de premio para los chicos que por ahí no tuvieron minutos y también para que tengan descanso los muchachos que vienen jugando todos los partidos”, concluyó el entrenador de Cente, que cerrará tranquilo el grupo sabiendo que ya nadie puede arrebatarle el boleto.

Playoffs

Ya hay otros tres clasificados

La subzona norte de la región patagónica tendrá a ocho equipos disputando los playoffs por un ascenso al Federal B. Además de Centenario, ya hay otros tres equipos clasificados.

El grupo de los rionegrinos determinó a una fecha del final que Argentinos del Norte y Atlético Regina estarán en la próxima ronda. En la zona más austral, Belgrano de Esquel también tiene su boleto y entre Dina Huapi y Río Pico definirán el segundo. La más peleada es la de la costa, en la que Patagones, Río Colorado y Las Grutas se jugarán todo en la última fecha por dos pasajes.