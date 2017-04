Manu y Benvenuti se ilusionan con llegar bien arriba

Camilo Echevarría volvió a tener problemas con el auto. El Chevrolet continuó con la tendencia a irse de trompa y tornarse incontrolable. Ayer, el neuquino terminó en la última posición, desde donde partirá hoy en la tercera serie, a las 10. Manu logró una buena conjunción entre motor y chasis que le permite ilusionarse con más luego de tres competencias en las que el motor le jugó una mala pasada.

Detrás de Ortelli ayer se ubicaron Jonathan Castellano (Dodge) y Luis José Di Palma (Torino).

El que la rompió ayer en el TC pista fue el angosturense Juan Cruz Benvenuti (Chevrolet), que logró la primera pole en la categoría y luego ganó su serie, completando un sábado ideal ya que hoy partirá desde el primer lugar en la final (12:20).

El cincosaltanese Daniel Nefa (Ford) terminó cuarto y en la fila de salida ocupará la séptima posición. En tanto que en la Copa Bora, el líder, el neuquino Roberto Corvalán, finalizó séptimo y el también piloto capitalino Juan Nimo culminó undécimo. La final será a las 10:30.

"Mejoramos poco más de dos décimas el tiempo, pero caímos un poquito en las posiciones. Trataremos de avanzar sabiendo que la pista no es fácil para sobrepasos”.José Manuel Urcera. Terminó a menos de tres décimas de Ortelli.

"El auto no está funcionando bien. Nos complica mucho una ida de trompa. Quiero ir más rápido y no puedo. Trataremos de mejorar el ritmo en carrera”.Camilo Echevarría. El equipo del neuquino no le encuentra la vuelta al auto.