¿Cómo ve la evolución de Vaca Muerta?

Soy muy optimista: Vaca Muerta, el país va a ser un exportador neta de gas y de petróleo. La clave del éxito de Vaca Muerta ha sido la geología, los profesionales y la estabilidad política en Neuquén. No la estabilidad de que haya sido un mismo partido en el gobierno, sino la estabilidad de que el sistema institucional de Neuquén está comprometido con desarrollar la industria.

¿A nivel nacional sucedió lo mismo? ¿ O cree que el subsidio al gas y las modificaciones en esos aportes fueron un problema?

-Pero los subsidios siempre van y vienen, nosotros nunca hacemos un plan basados en subsidios.

¿Ya es competitiva Vaca Muerta, que barril se necesita poder producir?

Yo creo que a 40 dólares, algunos van a decir que a 50, pero a 40 dólares compite.

¿Por qué hay oportunidades en el litio?

Creemos que el litio jugará un papel sustantivo en la migración de vehículos con motores de combustión a los eléctricos. La Argentina tiene ventajas porque tiene uno de los más grandes reservorios en el mundo y una larga tradición de industrias extractivas, como la petrolera y la minera en algunas provincias. En las provincia donde hay litio, hay una bienvenida a la actividad, cuidando al medio ambiente, dando participación comunitaria y velando por tener una licencia social. Desde el principio, el proceso es muy regulado, pero si uno cumple los pasos se puede trabajar y están las condiciones dadas. Hay profesionales muy calificados tanto en geología como en industrias extractivas y las industrias químicas, así que creemos que están todos los ingredientes.

¿Y hay capital para desarrollarlo?

Hay mucho interés de invertir en la Argentina. El grueso de la inversión en la Argentina ha sido mayoritariamente de China y Estados Unidos. Hay grandes inversores canalizados por compañías que están ancladas en Canadá, pero que han recibido capital chino. Creemos que hay que encontrar fuentes de mercado más tradicionales como Wall Street o equity funds y creemos también que se van a integrar con el final de la demanda. Europa acaba de hacer una iniciativa para vehículos eléctricos, una coalición de todos los países de Europa, en Estados Unidos está creciendo la demanda. También está la posibilidad de almacenamiento de la energía en baterías para despechar la energía solar y eólica en el momento que está en el pico de la demanda. Esto es un juego global, los mayores productores de baterías son los chinos, pero creo que Europa y Estados unidas van a recuperar espacio porque es un tren imparable de migración hacia energías más sostenibles.

Quizá no es litio, tal vez es calcio que puede jugar un papel en algún momento. Siempre la tecnología puede migrar, pero en los jóvenes está instalado que el uso de la energía tiene que ser más sostenible y menos agresivo con el medio ambiente y eso es irreversible.

¿Integra Capital solo busca fondos o ya invierte?

Estamos en la instancia intermedia, tenemos el capital para la exploración, y si la exploración confirma, y pensamos que va a confirmar, después vamos a tener que conseguir el capital para construir una fábrica. En un primer momento hay que gastar entre 30 y 60 millones de dólares por proyecto de 20 mil toneladas. Una fábrica cuesta entre 250 y 600 millones.

¿En qué provincias están?

Mayormente en Jujuy y Catamarca, tenemos una pequeña posición en Salta, pero en salta es una exploración pequeña para litio de roca.

¿Cómo se hace para producir en un contexto económico como el argentino?

Argentina es competitiva, es fácil ver las desventajas, pero son todas de corto plazo. Somos competitivos porque el recurso está, los profesionales están, hace falta mucha ciencia en esto, al igual que en el petróleo. El gobierno anterior no fue un impedimento para que Orocobre y Lithium Americas progresaran y pudieron desarrollarse en el contexto de las políticas del gobierno anterior que eran más cerradas. Y con el gobierno de (Mauricio) Macri hubo una aceleración de eso, y no vemos el por qué no puedan desarrollarse ahora. De hecho, las dos inversiones nuevas que hay en la industria son en Argentina, Orocobre y Lithium Americas.

