Cuatro miembros de la comunidad mapuche mantuvieron ayer a la mañana un tenso diálogo con un periodista de Infobae y dijeron que no están dispuestos a abandonar el lugar como pretende el gobierno nacional. Exigieron que no les tomen fotos e impidieron el ingreso al lugar para hablar. “Sólo queremos decirles que vamos a quedarnos acá y que tenemos órdenes de no hablar con la prensa”, dijo uno de los encapuchados. No quisieron dar sus nombres y entre ellos había una mujer con un niño.

“Es mentira eso que dicen de que teníamos armas. Si estuviéramos armados, el día del desalojo (el jueves 23) el juez y la policía nos hubiesen visto con armas, pero eso nunca fue así”. Así, negaron cualquier vinculación con el uso de armas de fuego el día del enfrentamiento con el grupo Albatros de Prefectura, cuando murió Rafael Nahuel.

En Bariloche, mientras tanto, ayer al mediodía se reinició la mesa de diálogo. Las posturas están muy encontradas: los referentes de la comunidad Lafken Winkul Maipu insisten en que haya una “urgente desmilitarización de la zona y que se les dé garantía a los que ingresan y egresan del lugar”. También piden que se los asista con alimentos: en la práctica ratifican el mensaje de los encapuchados de Villa Mascardi.

Macri

“No van a incluir la violencia en la agenda del país”

El presidente Mauricio Macri advirtió que aunque “grupos minoritarios” lo intenten “no van a llevar a la Argentina a incluir en su agenda la violencia”, en referencia a sectores radicalizados en el sur del país, y destacó los valores del “respeto a la ley, al otro y al diálogo”, al recorrer obras para el tratamiento de efluentes cloacales en Chaco. ”Esto se logra trabajando en equipo, dialogando, todo lo contrario de lo que es la violencia. Nuevamente hemos visto cómo grupos minoritarios intentan llevarnos a esa agenda”, dijo Macri en Resistencia al cuestionar a los mapuches que se instalaron en un predio de Parques Nacionales en Villa Mascardi. En ese marco, planteó: “Eso, por suerte para ustedes, está pasando muy lejos, en el sur, muy lejos de acá, pero es parte de nuestro país y queremos que en toda la Argentina se conviva de una manera respetuosa, respetando la ley, que es respetar al que tenemos al lado”.