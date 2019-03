En una conferencia que brindó luego del triunfo de Dorados de México y al ser consultado sobre la derrota del equipo nacional ante Venezuela por 3 a 1 en la ciudad de Madrid, indicó: "¿Argentina? No, yo no veo películas de terror".

Luego le apuntó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): "No sé lo que será (Claudio) Tapia, si será profesor de matemática o qué, pero no tienen ni puta idea".

"¿Los ineptos que siguen gobernando la Selección creían que le iban a ganar a Venezuela? Venezuela es un equipo formado y en Argentina entraron por la ventana, ni siquiera por la puerta, porque traicionaron y le mienten permanentemente a la gente. Así, Argentina no va a ganar un partido, lo lamento", añadió.

Asimismo remarcó: "Lo lamento por la gente de Argentina que le sigue creyendo a estos mentirosos. Lo lamento por los jugadores que tienen que poner la cara cuando no la debieran poner. Tendrían que ser los dirigentes los que armen un semillero y empezar a hacer las cosas bien".

"No regalar el prestigio que alguna vez le dimos. Regalar el prestigio así la verdad no me gusta, me pone triste", concluyó.

