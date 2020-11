Maradona y el rally: el recuerdo de Gabriel Raies

“Tuve la suerte de conocer a muchos grandes y entre ellos lo pude conocer a Diego Maradona. A mí me lo presenta Guillermo Coppola. Un día me suena el teléfono y era Guillermo para invitarme a almorzar con Diego. ¿Con Maradona?, le pregunte. Sí, me dijo, venite que estamos en la Posada del Quenti. Automáticamente agarré el helicóptero y aterrice en el lugar. Ahí lo conocí” , expresó Raies al recodar su primer encuentro con Maradona.

Diego-Raies-LM.jpg Gabriel Raies recordó su vínculo con Diego Maradona a través del rally

El piloto múltiple campeón de rally trajo a la memoria la vez que el ex futbolista se sentó en la butaca derecha del Clio Williams. “Recuerdo que me pidió dar una vuelta y cuando estábamos volando lo deje solo con los comandos. Estaba feliz. No lo podía creer. Al volver yo había enviado mi equipo con el auto de rally y salimos a girar en la previa de un mundial. José María Volta, que era mi acompañante, le explicó la hoja de ruta y salimos. La leyó bastante bien y se enloqueció”, señaló.

Por último, Raies no se considera amigo íntimo de Maradona, sino un buen conocido. “No me voy a subir al tren de amigos de Maradona. Lo mío pasaba por una muy buena relación. Yo no lo molestaba nunca. Si, dos por tres, me llamaba por teléfono y charlábamos un rato”, finalizó.