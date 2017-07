Maradona y un inesperado reencuentro en Nápoles

P24-F02-espec-(la-que-qued(SCE_ID=106976).jpg Durante la cena, Cristiana y Diego hablaron cordialmente y hasta se sentaron uno al lado del otro.

Según revelaron diferentes medios chimenteros, la reunión se dio el martes por la noche, mientras Diego cenaba con su hijo en un restaurante de Nápoles. Hasta ese lugar se acercó Sinagra, quien sorpresivamente fue bienvenida por el ex futbolista, quien la invitó a sentarse a su lado y así tener una charla cordial.

Así se cumplió el deseo de la italiana, ya que en diciembre de 2014 había manifestado su interés por dialogar con el astro: “Quiero tomar un café con Diego y hablar bien. Me encantaría que podamos tener un vínculo, en especial por nuestro hijo”, reveló en ese momento.

¿Provocación?

En medio de la disputa judicial que Diego Maradona tiene con Claudia Villafañe, este reencuentro con Cristiana Sinagra parece que solamente busca provocar a la mamá de Dalma y Gianinna.

La relación entre Claudia y Cristiana no es la mejor y ambas lo han manifestado en diferentes oportunidades. Es que la italiana cree que por culpa de Villafañe Diego no quiso reconocer a su hijo. Por ese motivo, cuando el Diez inició las causas judiciales contra su ex esposa, Sinagra lo festejó: “Todo lo malo vuelve en la vida”, expresó en ese momento.

P24-F03-espec(SCE_ID=106977).jpg Los ex amantes dejaron de hablarse cuando nació Diego Jr., ya que el futbolista estaba con Claudia Villafañe.

Claudia tampoco tiene el mejor recuerdo de ella ni del nacimiento de Diego Jr. “Yo estaba embarazada de Dalma cuando Cristiana fue a parir al hospital con una cámara de televisión. La había conocido porque vino a casa a venderme ropa. ¿Era necesario exponerse de ese modo?”, contó en una entrevista.

Su otra familia

Reuniendo tropas

Desde su distanciamiento de Claudia, Dalma y Gianinna, por la causa judicial que inició contra la madre de sus hijas, el Diez eligió comenzar a crear vínculos con sus hijos extramatrimoniales Diego Jr. y Jana.