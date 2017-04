Maravilla y el Polaco saltan a la gran pantalla

Pistoleros, proyecto codirigido por Juan Palomino y Nicolás Galvagno, es una historia de bandidos rurales ambientada en los 60 e inspirada en la vida de Isidro Velázquez, uno de los últimos de estos míticos quebrantadores de la ley.

“El proyecto no llega por accidente, sino que director de la película había trabajado con quien es mi peluquero y yo había trabajado con él en una miniserie y Diego es el nexo. Con Nicolás fue cuestión de conocernos hoy y al otro día tener el guión y ya estar viendo el personaje”, reveló el ex púgil.

Para el papel que le toca, Maravilla debió subir de peso. “Nicolás me dijo que no quería un deportista ni un boxeador. Me pidió que sea un bandido rural de los años sesenta de Argentina”, contó Martínez. Y agregó: “También me tuve que dejar la barba. Una moda hipster que no la entiendo, y para que a mí me crezca tengo que estar cuatro años”.

Verídico: Pistoleros está inspirado en Isidro Velázquez, uno de los últimos quebrantadores de la ley.

27: El club

Hace algunos días comenzó el rodaje de 27: El club de los malditos, cinta dirigida por Nic Loreti. Una noche de verano, Leandro De la Torre, cantante punk, sale disparado por una ventana e impacta sobre el techo de un auto. Es el día de su cumpleaños número 27. Paula (Sofía Gala), una joven fan de veintipocos años, graba todo con su celular. Lejos está de saber que en aquel video se encuentra la clave detrás del asesinato del músico.

Lombardo (Capusotto) es el detective encargado de investigar el caso. Junto a Paula descubrirán la conspiración detrás de las muertes de todos los famosos rockeros a los 27 años.