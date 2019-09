Acompañado del diputado nacional Darío Martínez y de las candidatas a concejalas Ana Servidio y Micaela Gomiz, Zúñiga habló con la prensa y dijo que, dentro de cuatro años, se imagina "una ciudad mucho mejor, menos cara, más ordenada, más planificada, y resolviendo algunas de las problemáticas que por diferentes motivos no se han querido, no han sabido o no se han podido resolver". Y aseguró: "Eso se va a hacer con Alberto y con Cristina".