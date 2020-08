Marcharon por la destitución del fiscal Santiago Terán

"Además, hacemos un alerta claro que es que el fiscal Terán se ha pedido una licencia y que está intentando no llegar al jury porque además está pronto a jubilarse. Justamente lo que estamos planteando es que no haya ninguna posibilidad de que, producto de una licencia inventada, no llegue al jury", planteó la diputada Angélica Lagunas, también integrante de Izquierda Socialista que integra la Multisectorial. "No puede jubilarse sin ser destituido de su cargo", subrayó.

marcha contra teran

Ante las denuncias que hace poco tiempo -en mayo de este año- había presentado el gremio del personal judicial, Sejun, por maltratar a trabajadoras del Ministerio Público Fiscal de Cutral Co, Lagunas expresó su preocupación porque "nunca tuvo una sanción por parte del Poder Judicial".

Al mismo tiempo, denunciaron que el problema "no es sólo Terán" sino "la Justicia machista y patriarcal".

"Terán es uno, pero la Justicia habilita los Terán, promociona los Terán porque es una justicia machista y patriarcial. Es la justicia que permite que los hombres violentos se queden en sus casas y las mujeres violentadas tengan que irse. Hay jueces que toman decisiones que no tienen nada que ver con la perspectiva de género", denunció.

El pasado viernes debía avanzarse con el análisis de la denuncia contra Terán durante la primera reunión de la Comisión Especial. Pero por un absurdo error no se pudo avanzar en la discusión sobre el expediente ya que ninguno de los posibles abogados designados para integrar la Comisión cumplía con todos los requisitos para hacerlo.

La reunión de la Comisión Especial contó con la participación de la Vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Soledad Gennari, el diputado provincial Fernando Gallia y el abogado Ariel Maximiliano Díaz. Este órgano es el que interviene en forma previa al Jurado de Enjuiciamiento.

reunion tsj caso teran

Antes de que comience la reunión, sin embargo, Díaz presentó un pedido de excusación ya que no cumplía con el requisito de tener al menos cinco años de antigüedad en el ejercicio de la abogacía, requisito exigido en el artículo 18 de la Ley de Enjuiciamiento.

La otra abogada suplente que podía integrar la comisión es Ana María Scalmazzi, quien tampoco cumplía con uno de los requisitos, que es el de tener domicilio real en la provincia, y ella reside en Río Negro. Así, se dio lugar a otro de los suplentes, Victor Hugo Martínez, pero también presentó su excusación por tener una relación de amistad con el fiscal denunciado.

Así, Gennari no tuvo otra opción que realizar un pedido a la Legislatura provincial para sortear nuevos abogados que puedan integrar la Comisión Especial, previo "barrido" del listado por parte del Colegio de Abogados para incluir a letrados que cumplan con todos los requisitos para poder participar del órgano.