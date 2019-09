Marcone o el Tano De Rossi, la única duda en el xeneize

Una sola duda en Boca. Gustavo Alfaro no realizó ayer práctica de fútbol pero trascendió que lo única que no tiene resuelto para confirmar la alineación que enfrentará mañana a Estudiantes es la presencia del volante Iván Marcone, con una molestia física. En caso de no poder jugar, su lugar lo ocuparía el italiano Danielle De Rossi.