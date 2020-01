Marcos Rojo vuelve a su querido Estudiantes y no ocultó su emoción

"No importa cuanto tiempo pasó, o cuanto durará este regreso, pero hoy puedo decir que VUELVO A CASA! A la mía, que es también la de muchos, esa donde te enseñan que el amor por los colores y el 'sentido de pertenencia' son valores que los años no pueden borrar. Vuelvo a casa, al barrio, a "UNO", a disfrutar cada Domingo de la familia (pincharrata) en la tribuna, ahí... siempre alentando! Soy Feliz. Gracias a mi familia! Gracias Estudiantes!". Casi al mismo tiempo que el Pincha anunciaba de manera oficial el retorno del internacional Marcos Rojo, el ex jugador de la selección argentina exteriorizó toda su emoción.