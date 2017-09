Marga no se queda y sigue rompiendo todas las barreras

La vida de Marga cambió de manera drástica el día que chocó de frente con otro vehículo sobre la Ruta Chica -entre Cipolletti y Allen- cuando volvía del trabajo. El brutal impacto le provocó una lesión medular pero, lejos de refugiarse en una vida de limitaciones, salió al mundo como nunca antes para experimentar nuevas sensaciones. Gracias a un dispositivo construido especialmente para ella, ya escalaron el Lanín, el cerro Tronador y el cerro Champaquí.

Sin embargo, el viernes pasado se animaron a ser parte de una excursión muy diferente, un viaje en trineo con perros siberianos al hito fronterizo 23 entre Argentina y Chile, cerca de Pino Hachado. El destino, fue propuesto por uno de los integrantes del grupo, Sergio Gómez, y se transformó en el escenario perfecto para un reencuentro “muy fuerte”, lleno de emociones y magia. “Nunca lo habíamos hecho, pero logramos nuestro objetivo”, señaló Marga.

La particular aventura no pudo haber sido posible sin el neuquino Hernán Cipriani, dueño de Horses and Huskies de los Pehuenches, en Pino Hachado, quien ofrece paseos en trineo durante el invierno y con caballos en verano. Fue la primera vez que le tocó guiar a un grupo de 12 personas y armar una logística especial. Para atravesar 16 kilómetros y llegar hasta la cima, fueron necesarios 26 perros, ocho en el equipo principal y seis en cada uno de los restantes.

“Todo apunta al objetivo común: lograr que Marga salga a la montaña al menos una vez al año y que pueda disfrutar su vida”. Hernán Cipriani. Dueño de Horses and Huskies