María Becerra reveló su tristeza por la serie de Fito Páez, El amor después del amor

Pero la Nena de Argentina sorprendió a todos sus seguidores con su respuesta: "No la ví, todavía. La quiero ver. Me hablaron muy bien. De hecho, yo había hecho el casting en su momento para la serie". A pesar de que la cantante no pudo revelar para qué personaje se había probado, si dio algunos detalles de la experiencia: "No se puede decir cuál, porque no quedé. Pero sí, fue hace como 4 años más o menos. Yo ni siquiera hacía música, nada. Y no quedé, obviamente. Pero bueno, pasó todo lo de la pandemia y pensé que no se iba a hacer nunca".