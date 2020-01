Duda: Marina dijo que se sintió alagada por la propuesta pero aún no está preparada para aceptar.

Sin embargo, la ex panelista de Intrusos afirmó que todavía no está preparada para aceptar el salto a la pista de baile más codiciada del país.

“Una cosa es no ser virtuosa, y otra cosa es estar enyesada, oxidada, corroída. No tengo mucha gracia, ¿desde dónde la piloteo? Y la verdad que tengo proyectos de hacer otros laburos que tengan más que ver con lo mío, así que mucho no la veo”, sostuvo Calabró.

Otra de las figuras que busca la producción de Marcelo Tinelli es la de Fabián Poroto Cubero. El ahora ex futbolista -el pasado año se despidió de Vélez- saltaría a la pista junto a su pareja, Mica Viciconte.