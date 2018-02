Marina Calabró tuvo un accidente camino a Intrusos

“Estoy re asustada”, arrancó diciendo Calabró, mientras se fundía en un abrazo con Rial. “Venía con el auto un poco abierta porque tenía que esquivar una obra. No podía doblar, estaba medio aprisionada por el corralito de la obra y el tránsito. Cuando arranco, un camión de reparto me enganchó el auto con una especie de fierro. Pasó y me arrancó el paragolpe, una óptica, pero nunca se dio cuenta”, explicó. “Me pegué el susto de mi vida”, finalizó la chimentera.