Mario Casas contó con quién siempre quiere volver a laburar

Esta año pandémico y en cuarentena, el artista estrenó la película en los cines de España : No Matarás y a través de Netflix a nivel mundial se puede ver El Practicante , dos propuestas totalmente diferentes que exploran la calidad actoral de Mario Casas.

En una reciente entrevista hecha en el canal de YouTube de Fotogramas, Mario Casas contestó una serie de interrogantes y en una de ellas indicó con qué actor siempre quisiera volver a laburar en alguna producción audiovisual, ya sea cine o televisión: "También porque es un referente para mi, Luis Tosar, repetiría siempre", destacó.

Mario Casas y Luis Tosar trabajaron juntos en Toro, una película que narra la historia de dos hermanos que se reencuentran después de cinco años. Según la sinopsis: "Uno ha estado en la cárcel. El otro ha cometido un robo, y ahora huye junto a su hija pequeña. Los tres emprenden un viaje por una Andalucía en el que aparecen las viejas heridas del pasado y en el que los hermanos se ven obligados a reconciliarse para salvar su vida".

Continuando con su respuesta, Mario Casas también nombró a Michelle Jenner, actriz con la que compartió en Los Hombres de Paco, una serie con nueve temporadas y un total de 117 capítulos que se estrenó por primera vez el 9 de octubre de 2005. "Las relaciones personales y profesionales de tres policías nacionales que han sufrido mala suerte", explica la sinopsis.

mario-casas-michelle-jenner.jpg El actor español Mario Casas, junto a su colega Michelle Jenner

Finalmente, Mario Casa reveló que siempre se ha llevado muy bien con todos los compañeros de elenco, tanto en las películas, como en las series que ha participado. "Si me haces la pregunta al revés, no he conocido a un compañero malo, la verdad", concluyó.