Mario Casas: el mejor halago y el peor insulto que recibió

Durante la entrevista con el medio Fotogramas, Mario Casas respondió cuál es el elogio más relevante que le ha hecho un fanático, y relató una anécdota de este último año: "De repente he subido una foto a Instagram y pues, hablando a lo mejor de la cuarentena", comenzó indicando.

Luego, Mario Casas destacó lo que le dicen en los comentarios en las fotos que sube estando en su casa: "'pasaría la cuarentena contigo', cosas así", confesó entre risas risas. Con un tono más serio, el actor español también habló acerca de los insultos de sus detractores.

En este sentido, Mario Casas se lamentó que ni si quiera es por su actuación en alguna película, sino que además del cariño de la mayoría, también se ha ganado el odio de unos cuantos. "No por los personajes, por mi existencia", destacó.

En ese momento, un Mario Casas dudoso, prefirió no terminar su frase, y comentó: "Me han llamado... es que no se puede decir, lo peor".

Mario Casas contó en la misma entrevista con quién siempre quisiera volver a laburar en alguna producción audiovisual, ya sea cine o televisión: "También porque es un referente para mi, Luis Tosar, repetiría siempre", destacó.

Mario Casas y Luis Tosar trabajaron juntos en Toro, una película que narra la historia de dos hermanos que se reencuentran después de cinco años. Según la sinopsis: "Uno ha estado en la cárcel. El otro ha cometido un robo, y ahora huye junto a su hija pequeña. Los tres emprenden un viaje por una Andalucía en el que aparecen las viejas heridas del pasado y en el que los hermanos se ven obligados a reconciliarse para salvar su vida".