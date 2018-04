Mario Sepúlveda, "nuestro pibe de 40"

“El básquet me llegó a esa edad. Vivía cerca de donde actualmente se ubica el diario LM Neuquén y allí practicaba, junto a otros chicos, infinidad de deportes. Jugué al fútbol y al hockey sobre patines (rueda)”.

La incursión en esta disciplina durante su época de secundaria afectó sus estudios y actualmente debe rendir algunas materias para finalizar quinto año. “En aquel momento viajaba mucho y no pude justificar las ausencias. Ahora estoy rindiendo equivalencias de manera online. Me falta Geografía I y II, Literatura e Historia”.

“Me interesa leer mucho sobre el ser y la persona. Hoy dejamos de ser seres racionales para ser más emocionales. De hecho, estoy haciendo un curso de coaching ontológico” expresa el ala pívot. El coaching ontológico se define como una disciplina que aporta una manera diferente de interpretar a los seres humanos, su modo de relacionarse, de actuar y de alcanzar los objetivos.

La cuenta de Twitter @toritoplottier ha utilizado hace algunas semanas el hashtag #NuestroPibeDe40 para comparar el gran momento de Mario Sepúlveda en los últimos encuentros de Centro Español con el del reconocido “nuevo” apodo que tiene Manu Ginóbili. “Me pone feliz el hashtag. En las canchas varios compañeros me gastan. Sigo siendo competitivo, para ellos sigo siendo un problema y para mi equipo soy un arma”. El “señor de los ascensos”, que está a cinco meses de cumplir 41 años, hace tiempo que es un líder nato.

En tiempos en que se discute si Lionel Messi está capacitado o no para ser capitán de la Selección argentina, el ídolo del Torito asegura: “Aquel que dentro del campo de juego puede hacer mejor a sus compañeros es un caudillo, capaz que sin abrir la boca, como lo hace Messi”.

Fuera del deporte, el bicampeón con el seleccionado neuquino afirma ser muy familiero. “Disfruto con mi señora Natalia y de mis hijas, Juana (8 años) y Charo (6 años). Durante el verano una fija es el río y después visito la Capital para ver a mis padres”.

Pero Sepúlveda subraya las dificultades que se le presentan durante la Liga Argentina (ex TNA). “Con la liga jugando cada tres días a veces estoy físicamente con las chicas pero con la cabeza metida en el partido”.

Juega como uno de 24. Charly Sepúlveda Hermano y jugador de Pérfora

Marito es un ejemplo a seguir en el básquet regional y a nivel nacional también. Nuestro pibe de 40 juega como uno de 24. Anécdotas tengo muchísimas. Me quedo con una de la selección neuquina. Hace unos años fuimos a jugar dos amistosos con la selección de Chile allá. Dentro del plantel estábamos nosotros dos y Chiqui Paredes, que se nos parece mucho físicamente. En la primera jugada Mario ya se había dado cuenta de la confusión de los chilenos. No parábamos de hablarles a los rivales diciéndoles que yo no era yo y que él no era él, nos reímos mucho.