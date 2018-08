Márquez: "El Estado es de todos, pero hoy es del LGTB"

"Como no se aprobó el aborto y hay organizaciones pro abortistas que aconsejan hacerlos. Ellos saben que las leyes están para cambiarlas y luchan para cambiar las que no les gustan. Bueno, puedo tener libertad para luchar contra alguna ley que no la considero correcta y se puede perfeccionar", puntualizó a LM Neuquén el pastor del Colegio AMEN, Hugo Márquez, en referencia a las leyes de género vigentes.

Y prosiguió: “No quiero que fuercen mi conciencia que no me hagan aceptar aquello que excede mis convicciones”.

El pastor se mostró “preocupado porque el Estado nacional y el Estado neuquino han tomado una ideología y nos quieren adoctrinar a todos por igual” e insisitó en la necesidad de contar con un Estado laico.

"No acepto que el Estado me quiera imponer su idea. Luchamos por un Estado laico que no se meta con la ideología. Un estado neutro filosófica y religiosa. El estado es de todos, pero hoy es del LGTB. Si hasta hay un ministerio para eso en Neuquén", agregó, en alusión al Ministerio de Ciudadanía y al Área de Diversidad LGTB.

Pregonó por un Estado laico que sea "independiente de toda ideología, política, religiosa y filosófica" porque a su entender "en este momento se ha transformado en un adoctrinador de una ideología determinada, como pasa en Cuba donde es comunista y nadie puede pensar otra cosa, acá nos están llevando a una situación de pensamiento único".

Al tiempo que se atajó porque "cuando uno opina distinto te señalan como discriminador, como obsoleto, atrasado, de la Edad Media. ¿Puedo pensar distinto?", se preguntó el pastor.

Respecto a los padres que hicieron una presentación ante Fiscalía en demanda de intervención por los hechos ocurridos, señaló que "son dos o tres papás, uno es del gremio y otro papá (integrante) del LGTB. No puedo esperar otra cosa de ellos".

Dijo que es una incoherencia de su parte porque eligieron el colegio y firmaron acordar tener a sus hijos ahí bajo el ideario de la institución. "Me da la sensación que están usando a sus hijos casi como una avanzada de ellos. Lo del gremio y lo de LGTB son asuntos de adultos y están usando a sus propios hijos. Me preocupa que usen a los menores para plantear una discusión de mayores", añadió Márquez.

AMEN Agustin Martinez

Dijo que desde la institución realizarán el descargo correspondiente pero que le llamaba la atención que una de las firmantes sea la hija de una ex vicedirectora del colegio durante 25 años.

Sobre la acusación de este grupo de papás que sintió que sus hijos estuvieron desprotegidos ante los dichos de Agustín Laje en la escuela, el pastor lo negó. "Lo desmiento absolutamente porque fui yo el primero en tratar de poner fin a la discusión para que no llegáramos a eso. Cualquier chico lo puede decir", señaló.

Márquez dijo que desde el colegio le están haciendo un "favor" al Gobierno porque a pesar de la ley provincial que indica que deben cubrir ciertos gastos de mantenimiento y salarios, pero que sólo cubren una parte, del resto se encarga la institución al igual que de construir sus propios edificios y mantenerlos.

Además, dijo que el Colegio no es elitista y que, en comparación con otras instituciones privadas, es el de las cuotas más bajas de la ciudad en relación al servicio que brinda.

"La realidad es que nosotros subsidiamos al Estado haciendo más barato nuestros alumnos, si lo tuviera que hacer lo tendría que hacer le saldría más caro", aseguró.

Al tiempo que insistió: "Si quitan los aportes del Estado se tiene que levantar la cuota. La gran mayoría de los papás que estén en una situación económica más ajustada se verían obligados a sacarlos. Y lo nuestro es un proyecto social, no comercial".

En relación al sumario que encaró el CPE sostuvo que harán las presentaciones y defenderán sus derechos. Aunque cuestionó la premura de algunos funcionarios para opinar sobre lo sucedido en la visita de Agustín Laje y Nicolás Márquez al colegio.

"Cinco funcionarios opinaron y nos acusaron, me daba toda la sensación de que estábamos condenados antes de tiempo", añadió y cuestionó que inmediatamente tres diputados presentaron un proyecto para que les quiten los aportes. "Parece un fusilamiento. Y todavía no habíamos hablado con la ministra (Storioni)", concluyó.

