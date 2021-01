Martín Baclini admitió que Cinthia Fernández fue la mujer de su vida

"Me usurpó la casa y en complicidad con mi madre. Cinthia tuvo un mes y medio que estuvo pésimo independientemente que yo me equivoqué en una decisión que fue ir al Bailando. Y lo reconozco. No era el momento ni el lugar. A mi me agarró con un ACV de mi hermano pero me equivoqué igual y hay que reconocerlo. Ahora la reacción de ella de decir cosas y ahora dijo todo lo contrario. Esta es la verdadera Cinthia que dice lo que vivimos pero lo otro fue una desubicación total“ , comenzó diciendo Baclini refiriéndose a cómo terminaron las cosas con Cinthia Fernández y a su relación actual con la panelista de Los ángeles de la mañana.

"Después pasan cosas como que fue a mi casa y prende el aire acondicionado y yo me entero por las redes. Si está tranquila y feliz, que siga así. Pero no sé cuando se le va a saltar la térmica de vuelta. Yo la adoro. Entiendo de que ahora tenemos buena onda pero no sé cuánto le va a durar", continuó el ex de la panelista de Los ángeles de la mañana.

"Públicamente dijo pavadas que hoy seguro se arrepiente. Siempre fue un once conmigo. Fue la novia más tranquila que yo tuve. Es una gran mujer, fiel y laburadora. La vida nos separó pero no hubo algo puntual. Siempre considero que la vida es algo que es un misterio lo que puede suceder. Nunca me imaginé tatuarme y ahora estoy todo tatuado. Soy una tinta activa”, admitió Martín Baclini.

“La vida te muestra que lo que uno dice, ocurren otros caminos. Hoy estoy muy bien solo, es lo que elijo. Más adelante no sé que puede suceder. Cinthia fue la mujer de mi vida, sin dudas. Por lo que viví, por el amor que me dio y cómo me cuidó. Lo demostré con hechos cuando las papas quemaban. Yo seguí haciendo cosas por ella por amor. Me decía que estaba loco y yo le decía que no”, admitió el empresario sobre la panelista de Los ángeles de la mañana.