Más allá de todo

Neuquén.- Luego del terrible y grosero error de la Academia al entregar el Oscar más importante (Mejor Película) a La La Land, la verdadera triunfadora en esa categoría que marcó un hecho histórico e inolvidable realizará su estreno mañana en el complejo Village Cines: Moonlight (Luz de luna).

El drama de Berry Jenkis, que tenía todas las de perder frente al musical que marcó un récord al obtener 14 nominaciones, se encarga de contar la vida de Chiron, un joven que en plena guerra de los carteles de la droga en los suburbios de Miami va descubriendo su homosexualidad.

Mahershala Ali, quien interpreta la vida adulta del conflictivo personaje, le dio a la película otra estatuilla dorada al consagrarse como Mejor Actor de Reparto. Moonlight, que estuvo nominada en ocho categorías en total, se quedó con tres Oscar, ya que también ganó como Mejor Guión Adaptado. El drama está basado en la obra de teatro In Moonlight Black Boys Look Blue, de Tarell Alvin McCrane, y el elenco -exclusivamente de actores afroamericanos- se completa con Shariff Earp, Duan Sanderson, Janelle Monáe, Naomie Harris y André Holland.

El film fue para mucho críticos (por suerte) un merecido ganador: se filmó con un presupuesto de un millón y medio de dólares y sólo recaudó hasta ahora 25 millones de dólares, una cifra muy baja para los estándares del “hombre dorado”.

Dura: Homosexualidad, discriminación, drogadicción e injusticias son los temas que engloba el film.

Su momento

Mahershala Ali, que ha esperado 15 años esta gran oportunidad que tiene hoy, en un par de años su figura se acrecentó luego de haber actuado en dos series de éxito, como House of Cards y Luke Cage.

“Creo que es un buen momento para ser afroamericano en esta industria, las oportunidades se están ampliando”, contó el actor que tuvo su primer punto de inflexión con su aparición en El curioso caso de Benjamin Button.

Sobre su presente, Ali aseguró: “Me siento en la cima, porque estoy empezando a conseguir ese tipo de papeles que soñaba interpretar, cuando antes sólo trataba de pagar las facturas”.

En cuanto al film que le dio su primer Oscar, opinó : “Es el guión más hermoso que he leído jamás, me hizo llorar.”

Antes de mitad de año, Monlight estará disponible en la plataforma Netflix. También se sumarán las películas Hasta el último hombre (la producción bélica de Mel Gibson que obtuvo dos estatuillas), Un camino a casa y Jackie, que fueron postuladas por la Academia.

“Fue triste y le robó el glamour a los Oscar”

El presidente de Estados Unidos Donald Trump habló sobre el fiasco de los premios Oscar y consideró que a la ceremonia “le faltó glamour”.

“Estuvieron tan concentrados en la política que al final no lograron hacer las cosas como correspondía”, dijo Donald Trump en una entrevista con Breitbart News. Y luego agregó: “Fue un poco triste. Le robó el glamour a los Oscar. No pareció una noche muy glamorosa. He ido a los Oscar. Les faltó algo muy especial y fue triste que terminaran así”.

Gran parte de Hollywood no apoya a Trump por su dura política migratoria.