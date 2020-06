Más comida pero casera: cómo la pandemia cambió los hábitos alimenticios

"Ahora tenemos tiempo y tenemos que reinventarnos, hay que verlo como una oportunidad", sostuvo el especialista y agregó: "Todo el mundo quiere estar más sano y puede generar el cambio. La ansiedad va a existir pero se pueden generar herramientas para controlarla".

La misma encuesta arrojó que un 60% de los consultados prepara más comida casera. Para García, el porcentaje es aún mayor en el caso neuquino. "El principal beneficio de la comida casera es que te alejás de los ultraprocesados, que tienen aditivos, conservantes y un alto contenido de sodio", dijo. Según informó, consumir comida casera también significa un trato más amable con el medio ambiente, ya que los alimentos ultraprocesados también implican la utilización de más envases.

"El gran ejemplo es la hamburguesa: las industrializadas traen envases de cartón y de plástico. También traen aditivos, mucho sodio y menos sabor que las hamburguesas caseras", sostuvo. Para él, elaborar alimentos caseros deja un gran ejemplo para los niños, que se acostumbran a ver el proceso de elaboración y lo recuerdan como un momento agradable en familia que querrán repetir en el futuro, cuando les toque a ellos tomar sus decisiones alimentarias.

Sin embargo, la encuesta determinó que un 50% de los consumidores parece tomar decisiones menos saludables en su alimentación desde que comenzó la pandemia del coronavirus. Para García, la llegada del frío se tradujo en la incorporación de muchas harinas y comidas calóricas. "La gente empezó a hacer tortas, bizcochitos y hasta medialunas caseras, pero hay que tener en cuenta que la mitad de nuestra dieta debe ser de vegetales y frutas", aclaró.

En ese sentido, aconsejó preparar tortas de manzana en lugar de bizcochuelos, alejarse de los alimentos procesados y sumar más verduras a las preparaciones. "No es lo mismo hacer un guiso de fideos que uno con verduras, que mejora el sistema inmunológico y genera equilibrio calórico", detalló.

Según el mismo informe, un 30% de los encuestados come más cantidad durante la cuarentena. García reflexionó sobre este aspecto y aclaró que esto tiene que ver con el "hambre emocional" y la necesidad de batallar la ansiedad a través de la comida. Para evitar esta práctica, aconsejó incrementar la actividad física para generar más endorfinas y evitar el consumo de alimentos por aburrimiento. También recomendó darle más accesibilidad a los alimentos saludables: "Si veo la panera, voy a comer pan, pero si veo la frutera, me voy a comer una manzana o una banana".

El especialista también brindó consejos para evitar el picoteo. Recomendó consumir abundante agua y sostener las rutinas de comidas, respetando los horarios para las cuatro comidas y las colaciones intermedias. "Si sé que en media hora me toca una comida, no voy a picotear", dijo y agregó: "También es importante innovar en la cocina; si preparamos platos nuevos y tentadores, no vamos a querer llenarnos antes de probarlos".

LEÉ MÁS

Candela Ehulech: "La tasa de obesidad en niños y niñas es cada vez más alta"

Las claves para comer saludable en tiempos de home office