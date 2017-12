Mas llegó y metió presión para poder sumarse a Boca

El sanjuanino entendió que su eventual llegada al club de La Ribera representaría “un paso muy importante” en su carrera y mantendría viva su “ilusión de jugar el Mundial” de Rusia el año próximo.

“Vine a la Argentina a pasar las fiestas. Ya le dije a mi representante que quiero jugar en Boca. Ojalá que las negociaciones sean positivas y que se terminen de una vez por todas”, aseguró en el hall de arribos del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El zurdo aclaró que no se involucró en las tratativas, pero que su agente lo “mantiene al tanto y está negociando” para concretar su vuelta al fútbol argentino.

Mas, de 28 años, se inició en San Martín de San Juan y a mediados de 2013 pasó a San Lorenzo, donde ganó el Torneo Inicial 2013, la Copa Libertadores 2014 y la Supercopa Argentina 2016, antes de marchar al Trabzonspor de Turquía a principios de este año.

De concretarse su pase, Emmanuel será el segundo lateral que suma Boca en este mercado, luego de la llegada de Julio Buffarini, otro campeón de América con la camiseta de San Lorenzo, y el tercer refuerzo ya que previamente se incorporó el delantero Ramón Ábila.

Sobre la chance de que Carlos Tevez regrese a Boca, su apoderado, Adrián Roucco, fue claro y sostuvo que si no logran rescindir con el Shanghai Shenhua “será imposible pensar en Boca”. “Él firmó por dos años, pero si el técnico no lo utiliza no es bueno ni para él ni para el club, pero hasta que no resuelvan no podemos sentarnos a hablar con nadie”, remarcó.