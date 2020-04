Más palos para Tevez: 'La Gata" y los regionales

El cutralquense Daniel “Indio” Vega, el cipoleño Valetin Perales y Gastón Fernández, también le salieron al cruce a Carlitos.

A diferencia de los conceptos del llamado “Jugador del Pueblo”, La Gata, dijo: “En Argentina, el futbolista pierde dinero constantemente. No creo que todos los jugadores de Argentina tengan la posibilidad de vivir como muchos piensan. Sin el jugador, la pelota no gira. Y en todo este circo, el que menos se lleva es el futbolista”, le recordó sutilmente.

Otro ex River, el cutralquense, Daniel “El Indio” Vega, que hoy milita en el San José Earthquakes, del estado de California también le “pegó” a Carlitos.

“No podés pensar solo en lo que vos ganás. Hay que tener en cuenta que cuando los clubes no te quieren más, te echan. Tevez tiene familia que vive en un barrio humilde. Tiene un montón de gente en su entorno que la pelea cada día. Si vamos a hablar de solidaridad, compartí un poco con los chicos que menos tienen, compartí un poco de lo que vos has ganado a lo largo de tu carrera”, le sugirió.

"Lo que dijo Tevez para mi lo hizo por desconocimiento. Pero es una pena porque es un nombre fuerte en el fútbol y podría ayudar de otra forma a sus colegas”, dijo Valentín Perales Defensor cipoleño que actualmente juega en Atlanta.

"Me extraña lo de Tevez. Los jugadores de River y Boca si pueden vivir un año sin salario. Pero la mayoría viven al día y a muchos no les da para ahorrar”, dijo Daniel Vega, el cutralquense también criticó al Apache.

“Los clubes tienen que pagarle a los judadores”

Diego Maradona no la podía dejar pasar. Voz contante de todo reclamo que tenga que ver con los futbolistas, se sumó a la polémica que desató Tevez con sus palabras pero esta vez no para pegarle al Apache sino a los clubes.

“Hay jugadores que pueden no cobrar un tiempo, es cierto y lo sabemos. Pero hay jugadores que no pueden no cobrar ni siquiera un mes y a esos los clubes le tienen que pagar. Que busquen la manera. Con la ayuda de todos, pero ellos tienen que cobrar”, sostuvo el actual entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata

“Hay algunos que ahora se hacen los boludos y quieren aprovechar este momento para no pagar y vienen con quilombos desde hace años. Parece que siempre tuvieron una pandemia en sus clubes. Así que ahora no busquen excusas porque los jugadores tienen que cobrar para comer”, se quejó.

“Los jugadores -dijo el astroson los que generan, el mundo del fútbol se mueve por nosotros, sino sería una calesita vacía, daría vueltas y nadie la miraría. Muchos pibes se rompieron, quedaron sin un mango y sin embargo siguieron poniendo la cara por los clubes”.

Hoy -concluyó- es momento que ellos tengan la contención que se merecen y que los clubes les garanticen sus salarios”.