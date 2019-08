Al día siguiente, y al tanto de la maniobra de los efectivos, el comisario Mario Mistretta citó a los padres para explicarles lo sucedido.

En un audio que llegó a los medios, Mistretta le dijo a la familia del conductor del 147: “Tenemos a cuatro personas fallecidas y a una en estado crítico por un chico que llevaba a cuatro personas en un auto a alta velocidad. No le voy a echar la culpa a nadie, pero en algún momento tenemos que tomar la responsabilidad un poquito”. Días más tarde, se supo que los policías habían privado de la libertad al conductor y le pedían cinco mil pesos de coima para devolverle el coche por falta de documentación.

En otro audio, el jefe de la seccional de San Miguel del Monte, encubrió a los agentes bajo su mando y declaró: “De las pericias surge que no hay ningún balazo. Me surge de los cuerpos que no tengo ninguna persona herida. Una 9 milímetros, a un 147 lo pasa como a una lata y te puedo asegurar que como son los chicos chiquitos, pasa un cuerpo y otro cuerpo. O sea, eso no lo podés borrar, no podés borrar un balazo”.

Con el correr de los días, las diferentes hipótesis sobre lo que sucedió con los adolescentes llegaron a los medios, la versión oficial aseguraba que se trataba de un accidente mientras que otros medios hablaban de que los adolescentes iban tomando cerveza y al tratar de escapar de la policía chocaron contra el camión y se mataron.

Entre tanto, los familiares dudaban de las hipótesis y buscaban por sus propios medios averiguar qué había sucedido en la trágica madrugada del 20 de mayo.

Días después del hecho, la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, ordenó el cambio de la cúpula de la policía bonaerense.

A tres meses después del hecho, hay ocho policías detenidos junto al ex secretario de Seguridad de San Miguel del Monte.

Rocío, de 14 años y única sobreviviente, se convirtió en la testigo clave de la masacre y continúa su recuperación en su casa, custodiada por Gendarmería Nacional a la espera de que supere el miedo y el trauma para poder declarar en la causa.