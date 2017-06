Massa también aspira al Senado junto a Stolbizer

Por su parte, la lista de diputados nacionales estará encabezada por el ex gobernador de la provincia, Felipe Solá, secundado por Mirta Tundis -de quien en un momento se habló que podría haber ido como candidata a la Ciudad de Buenos Aires-, Daniel Arroyo, Jorge Sarghini, Liliana Schwindt y Marcelo “Oso” Díaz, uno de los referentes del GEN, el partido de Stolbizer.

Solá había sido tentado meses atrás con un ofrecimiento para regresar al PJ bonaerense y sumarse al espacio de Florencio Randazzo; sin embargo, decidió quedarse en el Frente Renovador (donde renovará su bancada) para ser uno de los protagonistas de las listas del massismo. Y si de massismo se trata, un nombre que quedó relegado de los primeros planos, a pesar de que en algún momento se habló que podía llegar a encabezar o tener un lugar preponderante, es el de la esposa de Sergio Massa, Malena Galmarini.

A pesar de que se habló de una gran sorpresa, esta no existió y Massa termina siendo candidato tal como lo dio a entender en sus últimas apariciones, siempre que Cristina se presentara también como candidata. Además, según confiaron desde el entorno massista, era una chance que no podía dejar pasar, dado que una buena elección lo perfilaría muy bien de cara a las elecciones presidenciales de 2019, el gran anhelo del ex intendente de Tigre.