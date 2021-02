Masterchef 2: enterate cuál es el participante revelación que la rompe en la cocina

MasterChef Celebrity es el gran suceso de la televisión argentina, todos hablan del reality que, en plena pandemia del coronavirus volvió a reunir a la familia frente al televisor. Ahora, a una semana de que empiece la segunda temporada del programa estrella de Telefe, los famosos ya están encaminados con las grabaciones del certamen de cocina y empezaron a pegar buena onda entre sí, unos más que otros. Mientras que algunos, como Alex Caniggia, prefieren no ser parte del grupo de WhastApp.

Pero, como pasa en todo grupo humano, más si se trata de celebrities, donde los egos juegan un papel principal, ya comenzaron los primeros roces e internas entre los 16 participantes. En ese sentido, Gastón Dalmau fue quien reveló la interna con Alex Caniggia. Sin embargo, con el correr de los días, entre los jovencitos empezó a haber buena onda. “A Alex mucho no le interesa, pero sigue pendiente. Estuvimos charlando, hablamos acá en las grabaciones, pero el tema del grupo mucho no le interesa”, agregó el ex Casi Ángeles.