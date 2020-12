MasterChef: Sofía Pachano estalló por las acusaciones de "acomodo"

Por supuesto que estos rumores le llegaron a Sofía Pachano, quien tomó el guante y le pegó a la prensa. En diálogo con el programa “Agarrate Catalina” no se calló nada y les respondió a todos: "Los programas de chimentos dicen cualquier cosa, que estoy acomodada. Son maldades que se dicen. Me duele mucho de los periodistas, me duele su maldad; de ellos sí me molesta mucho porque particularmente no me lo merezco”.

Luego al hablar sobre sus conocimientos culinarios, la actriz fue sincera: "No soy profesional, soy actriz de teatro y me encanta la cocina. Lo estudié como algo más y me gusta mucho pero no tengo un restaurante. No importa si yo no soy cocinera, a mí me pagan por estar ahí, es mi trabajo. Yo soy seria, a mí me duele mucho que justo me digan eso”, cerró muy enojada.