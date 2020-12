Espectáculos LMNeuquen Canosa Canosa se despidió de la TV hablando de sexo: "Cristina debe ser salvaje en la cama"

La conductora además confesó que vivió un romance con un peronista. ¡Videos!







Tras dos temporadas de conducir Nada Personal por la pantalla de El Nueve, Viviana Canosa se despidió del ciclo con un show especial. Esta vez los roles cambiaron y paso de ser anfitriona a invitada. En este sentido, fue entrevistada por Pablo Caruso, Jorge Giacobbe y Javier Lanari, sus compañeros de programa. Como no podía ser de otra manera, durante la charla, la ex chimentera lanzó fuertes declaraciones contra el periodismo y el Gobierno de Alberto Fernández, y en cuanto a su vida personal, hizo confesiones íntimas y elogió a Cristina Fernández de Kirchner adjudicándole supuestas virtudes sexuales.

"Tengo toda la sensación de que lo que quisieron fue voltearme porque les resulto absolutamente incómoda. A mí, este año el periodismo militante me dio mucho asco, tanto con el dióxido de cloro, que hay que decirle gas amarillo, como la amenaza del presidente, de que se me iba a volver todo en contra. Fueron dos cosas perfectas para que me pegaran una patada en el culo y que me voltearan”, comenzó diciendo en su última programa, en el que no se guardó nada.

En un momento de la charla, Viviana se puso mítica y mostró su profunda fe. “Le agradezco profundamente a Dios porque eso me hizo saber que yo no solo era libre, sino que me sentía libre. Ahí decidí que tenía que jugármela, que tenía una hija de siete años, y que no me iban a joder nunca más, y que el poder lo tenía yo y no ellos. Fueron dos momentos de un antes y después”, sostuvo la conductora de Nada Personal respecto a las polémicas que protagonizó este 2020: la ingesta de CDS en vivo y la acusación contra el presidente de la Nación por los mensajes que le envió.